'Procura outro para pagar a tua vacina' diz presidente Bolsonaro a João Doria

Bolsonaro também ironizou dizendo ser apaixonado pelo tucano, seu desafeto político (foto: Reprodução/Redes Sociais ) Doria (PSDB), o presidente Jair Bolsonaro disse em live na noite desta quinta-feira (29/10) para o tucano “procurar outro” para pagar a vacina CoronaVac. O chefe do Executivo também repetiu acusações de que o governador tem aumentado impostos. Em mais um rompante contra o governador de São Paulo, João(PSDB), o presidente Jair Bolsonaro disse em live na noite desta quinta-feira (29/10) para o tucano “procurar outro” para pagar a vacina CoronaVac. O chefe dotambém repetiu acusações de que o governador tem aumentado impostos.

Bolsonaro também ironizou dizendo ser apaixonado pelo tucano, seu desafeto político. Segundo o mandatário, o governo não comprará imunizantes do consórcio de Doria com o laboratório chinês, Sinovac.

“Querido governador de São Paulo, você sabe que eu sou apaixonada por você, você sabe disso. Fica difícil ne? E outra coisa: ninguém vai tomar sua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. Eu que sou governo, o dinheiro não é meu, é do povo, não vai comprar a sua vacina também não, tá ok? Procura outro para pagar a tua vacina ai”, declarou.