STJ retira da pauta recurso de Lula contra condenação no caso triplex no Guarujá

Lula (PT) (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro Felix Fischer, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), retirou da pauta da Quinta Turma do Tribunal o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a condenação no caso do triplex no Guarujá, São Paulo. Nesta terça-feira (27), Lula comemora 75 anos. relator da, retirou da pauta dao julgamento do recurso docontra a condenação no caso do, São Paulo. Nesta terça-feira (27), Lula comemora 75 anos.





A defesa pediu ao ministro Edson Fachin, do STF, a paralisação do julgamento até a Corte decidir sobre o pedido do ex-presidente para acessar três acordos assinados entre a Petrobras e os Estados Unidos, no âmbito da Operação Lava-Jato. A defesa também quer aguardar a decisão do Supremo sobre a suspeição de Sergio Moro, o que pode anular a condenação.





Para não compartilhar os acordos, a Petrobras pediu ao STF um tratamento parecido com o das embaixadas estrangeiras localizadas no Brasil, imunes a decisões proferidas pelo poder Judiciário.



Na tarde desta terça-feira, o ministro Edson Fachin do STF deu 48 horas para que a Lava-Jato se manifeste sobre o acesso dos advogados de Lula a esses acordos.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.