Candidato a prefeitura de Rio Acima tem candidatura impugnada

Candidato não recorreu da decisão judicial (foto: Foto: Divilgação/arquivo pessoal) O Tribunalo Superior Eleitoral (TSE) impugnou a candidatura à prefeitura de Rio Acima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, de Waldiney Gonçalves dos Santos, nesta quinta-feira, (22). A ação de impugnação formulada pela Coligação Honestidade, Respeito e Trabalho e aderida pelo Ministério Público Eleitoral, argumenta que o impugnado, enquanto prefeito da cidade, teve contra si diversos procedimentos instaurados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, dentre eles a rejeição de contas de todos os anos em que foi prefeito, em razão de não aplicar os valores mínimos constitucionais na educação e na saúde.



A defesa do candidato na ação de impugnação afirma que apenas um procedimento foi rejeitado: aquela referente ao exercício financeiro de 2004 que não teria sido aprovado. Na peça de contestação, afirma que essa observação é extremamente importante, já para desnaturar a falsa informação trazida, tentando dar um ar de que o então gestor seria 'irresponsável' ou reiterado 'malversador' de contas públicas.





Em uma rede social da vice-candidata, foi publicado um texto que confirma o indeferimento da candidatura Waldiney Gonçalves dos Santos para prefeito de Rio Acima. “Apesar de nossa discordância da sentença apresentada, e em respeito ao voto de cada rio-acimense que confia no histórico e no potencial da nossa plataforma de governo para reconstruir a cidade, não iremos recorrer da decisão. Estamos certos de que tal sentença poderia ser revertida em instâncias superiores. Porém, isto poderia trazer instabilidade para o processo político e insegurança para nossos eleitores. Deste modo, nos próximos dias, vamos anunciar oficialmente Felipe do Waldiney, para junto com Maria do Socorro concorrer nas eleições deste ano”.





Em decorrência dos fatos, os candidatos Waldiney Gonçalves dos Santos protocolou no cartório eleitoral de Nova Lima, o ato de renúncia da candidatura, nesta sexta-feira (23).