O presidente da Câmara,(DEM), resolveu desafiar em público mais um ministro do governo. Depois do ministro da Economia, com direito a jantar de reconciliação e declaração pública -, agora é a vez de, ministro do Meio Ambiente.Neste sábado, Maia usou aspara criticar a conduta de um dos colaboradores mais queridos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a quem os aliados mais próximos consideram ter sido blindado pelo presidente, apesar das polêmicas que Salles tem levantado desde que assumiu o ministério.“O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo”, escreveu o deputado em uma rede social, disparou Maia em sua conta pessoal no Twitter.



A crítica do presidente da Câmara tem a ver com outra briga. Dessa vez, entre Salles e o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República.



O ministro do Meio Ambiente, conforme assessores próximos, estaria de mau humor em função de críticas de Ramos, nos bastidores e corredores do Palácio do Planalto sobre a política ambiental.



Nessa sexta-feira (23), uma nota em o Jornal o Globo, fez com que Salles reagisse com a hastag #mariafofoca.



A reação de Salles foi tão forte que ele precisou se desculpar.



Vale lembrar que Ramos conta coma simpatia de Maia. Ao contrário de Salles e todos os colaboradores de Bolsonaro identificados com o que se convencionou dizer a "ala ideológica do governo', capitaneada pelo guro e escritor Olavo de Carvalho da família Bolsonaro.