Ministro do STJ é filmado sem calças em sessão virtual

Ministro Néri Cordeiro flagrado sem calças em sessão do STJ (foto: YouTube/Reprodução)

do Superior Tribunal de Justiça (foi filmado sem calças durante videoconferência de sessão dada corte nesta terça-feira (20). Cordeiro se levantou durante julgamento e não observou que câmera estava ligada.

Néfi Cordeiro tem 57 anos e é membro dodesde 2014. O juiz vestia camisa, gravata e, espécie de capa usada por membros da magistratura, mas deixou as pernas descobertas. O episódio foi revelado pelo portal Jota. Veja o vídeo:

O caso do ministro não é o primeiro. Durante a pandemia do novo coronavírus, as videochamadas acabaram virando ferramenta de auxílio durante o trabalho e estudo. Mas, em casa, as famosas conversas on-line se tornaram um pouco inusitadas. Vídeos em que diversas pessoas aparecem em situações engraçadas viralizaram nas redes sociais.

Em junho, durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com o microfone ligado, o procurador Paulo Prado deixou escapar dois ruidosos flatos. O ruído dos gases chamou tanta atenção que fez com que o advogado Bruno Boaventura interrompesse a fala dele.

Constrangido, porém sincero, Paulo Prado assumiu a autoria do ato. “Teve dois momentos que eu me descuidei com o microfone. Se, por acaso, eu fui deselegante ou causei mal-estar, queiram me perdoar, por favor”, disse o membro do Ministério Público.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz