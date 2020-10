Em São Paulo, endereço ligado a Collor é alvo de buscas da PF

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira (21/10) mandado de buscas em um endereço ligado ao senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL), em São Paulo. A ação ocorre no âmbito da operação O Quinto Ato, que investiga esquema criminoso que funcionou entre 2014 e 2015 no Ibama.

De acordo com as investigações, um esquema de pagamento defoi montado "visando à liberação da licença ambiental de instalação do porto Pontal Paraná importação e exportação SA, no estado do Paraná". As diligências desta quarta são um desdobramento da Operação Politéia, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2015.