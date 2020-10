Senador flagrado com dinheiro na cueca pede licença do cargo

Chico Rodrigues é ex-vice líder do governo no Senado (foto: Flickr)

O episódio do flagra do dinheiro entre as nádegas do senador Chico Rodrigues (DEM/RR) – defenestrado do cargo de vice-líder do governo no Senado após o caso vir a público-, ganhou mais um capítulo na manhã desta terça-feira (20). Rodrigues pediu licença do cargo por noventa dias.





De acordo com o gabinete do senador, o pedido é “irrevogável e sem recebimento de salários no período".

Como o afastamento será menor que 120 dias, o senador não abrirá espaço para a convocação do suplente, que é o próprio filho do parlamentar.



Além disso, com a iniciativa, o senador evita um confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento por 90 dias com a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou o afastamento.



A expectativa no Senado é que o plenário do STF não julgue a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso. O julgamento está previsto para esta quarta-feira (21).

Conselho de Ética

O caso do senador já foi representado no Conselho de Ética do Senado. Porém, devido à pandemia, as reuniões presenciais do conselho foram suspensas e vetados os encontros virtuais.



Além disso, há outros 10 casos na fila para serem analisados pelo conselho antes da representação contra Rodrigues por quebra do decoro parlamentar - que vai desde uma advertência até a cassação do mandato.