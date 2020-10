Pazuello desfalca agenda e Bolsonaro diz que ministro precisou ir ao hospital

General Eduardo Pazuello está à frente do Ministério da Saúde desde 2 de junho (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, faltou à apresentação dos resultados do ensaio clínico com nitazoxanida, na tarde desta segunda-feira (19). De acordo com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a ausência aconteceu em função de um mal-estar do general.









O encontro, que pautava a eficácia do vermifugo no combate à COVID-19, estava totalmente ligado ao Ministério da Saúde.





"Com toda certeza, ele gostaria muito de estar presente neste evento aqui. Afinal de contas, tem muito (mais) a ver com o ministério dele (do) que com o do Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações)", afirmou Jair Bolsonaro.

Eduardo Pazuello é o terceiro ministro da Saúde desde que Jair Bolsonaro assumiu a Presidência. Ele assumiu a pasta, na ocasião interinamente, em 2 de junho.

Antes dele, passaram pela Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que não resistiram ao cargo por divergências com o presidente sobre ações relacionadas à pandemia da COVID-19.