Ministro Fábio Faria afirma ter testado positivo para a COVID-19

Faria afirmou que vem sendo tratado com hidroxicloroquina e azitromicina (foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

das Comunicações,, informou nesta quinta-feira, 15, ter testadopara a. Ele é o 11º ministro do governo Bolsonaro a contrair a doença. O ministro afirmou que apesar de ter sentido febre e dor de cabeça nesta quarta, 14, já está com "zero sintomas" e "boa saúde"."(Senti) junto com a febre, dor de cabeça. Eu fiz odo dia, aquele do dedo, e deu negativo. Depois fui no hospital, fiz o teste dede sangue, que saiu hoje também e deu negativo. Mas acabou de chegar o PCR dando positivo", disse em vídeo publicado nas redes sociais."Quero dizer que estou muito bem, saúde boa. A dor de cabeça já foi embora" acrescentou. Ontem, o ministro esteve nodopara uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Após o encontro, ele deu uma coletiva, sem usar máscara de proteção, onde anunciou ter entregado o projeto sobre a privatização dos Correios para o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira.Fábio informou que tem observado seusdesde o jantar na segunda-feira, 5, que selou a paz entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Guedes, da Economia. "Semana passada eu participei de um jantar, na outra segunda-feira, onde após o jantar alguns participantes começaram a testar positivo para o coronavírus", comentou.Durante o final de semana, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que também esteve no jantar, informou ter testado positivo. O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que esteve no jantar, também testou positivo para a doença.O chefe das Comunicações destacou que desde que sentiu os sintomas ontem iniciou ocom, medicamento ainda sem eficácia comprovada contra a COVID-19, e. "Vou incluir agora mais um corticóide e um anticoagulante. Mas já estou com zero sintoma. Dor de cabeça já foi embora. Eu praticamente estou total assintomático", afirmou.Fábio Faria destacou que seguirá cumprindo sua agendaem cumprimento às orientações do Ministério da Saúde.