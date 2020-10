Candidato a vereador é morto a tiros em bar de Embu das Artes

Candidato a vereador de Embu das Artes, Denis Viana (PSC) foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 11, após uma confusão generalizada em um bar da periferia da cidade, na Grande São Paulo. Outras três pessoas foram baleadas, uma delas é policial militar, e seguem internadas.



Segundo o prefeito Ney Santos (Republicanos), o crime "está sendo apurado". "Não temos ainda informações precisas sobre o ocorrido", escreveu o prefeito em suas redes sociais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria da PM acompanha o caso.



O crime ocorreu por volta das 4h em um bar na Rua Flor do Campo, em um bairro da periferia da cidade.



Viana era guarda civil municipal e ocupou a Secretaria de Segurança do município até maio, quando pediu descompatibilização para concorrer à Câmara Municipal.