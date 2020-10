Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à PBH neste sábado

(foto: Arte: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Áurea Carolina (Psol): Debate virtual de ideias para plano de gestão no período da tarde.

Bruno Engler (PRTB): Evento em comitê do partido na Região Oeste pela manhã.

Cabo Washington Xavier (PMB): Agenda interna com equipe de campanha pela manhã. À tarde, reunião com empresários do setor tecnológico.

Fabiano Cazeca (Pros): Eventos no Barreiro pela manhã.

João Vitor Xavier (Cidadania): Reunião com coordenação da campanha pela manhã. À tarde, encontro com apoiadores e lideranças comunitárias.

Lafayette Andrada (Republicanos): Reunião interna com candidatos a vereador do partido pela manhã. À tarde, compromisso com a imprensa.

Luisa Barreto (PSDB): Caminhada com candidato a vereador pela manhã. À tarde, reunião com lideranças comunitárias no Bairro Ribeiro de Abreu

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Agenda interna de campanha no decorrer do dia.

Marília Domingues (PCO): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Nilmário Miranda (PT): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Rodrigo Paiva (Novo): Pela manhã, caminhada pelo Bairro Cidade Nova. À tarde, adesivaço no Centro.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Carreata no Barreiro no início da manhã. Em seguida, caminha pela região. À tarde, encontro com jovens no Bairro Floresta.

Wanderson Rocha (PSTU): Agenda interna pela manhã. À tarde, debate com jovens e encontro com trabalhadores da educação da Região de Venda Nova.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Caminhada no Mercado Novo pela manhã. À tarde, reunião com coordenação da campanha.

*estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina