Rodrigo Maia testou positivo para a doença em 16 de setembro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em discurso nesta quinta-feira (8) no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), disse que teve muitas dificuldades enquanto estava em recuperação da COVID-19. O deputado, que voltou aos trabalhos em Brasília, testou positivo para a doença em 16 de setembro.

Ele afirmou não ter sido necessário ter ido a uma unidade de saúde, mas ressaltou que sua respiração ficou comprometida: “Minha saturação (de oxigênio no sangue) chegou a 88%, mais de 20% do meu pulmão foi afetado, não fui internado por muito pouco”.

Maia diz que continuará usando máscara em locais públicos mesmo após ter se recuperado da doença. “Minha decisão de estar com a máscara tem a ver com que eu passei, com o que milhares de brasileiros passaram e com o que milhares ainda vão passar até a vacina”. Curiosamente, se Maia estava usando máscara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de 70 anos, que pertence ao grupo de risco, não usava o acessório.

Nesta quinta-feira, Maia participou da entrega da agenda legislativa da reforma administrativa. Ao lado de Guedes, eles apresentaram documento com propostas que já tramitam no Congresso Nacional à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, que tem o objetivo de reestruturar as carreiras do funcionalismo público.





A PEC 32/20, da reforma administrativa, foi apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional no dia 3 de setembro. As propostas apresentadas, nesta quinta-feira, versam sobre férias, análise de desempenho e outros fatores que atingem diretamente o funcionalismo.