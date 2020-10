Propaganda eleitoral em rádio de TV começa nesta sexta: veja detalhes sobre BH

Ao todo, Belo Horizonte terá 15 candidatos a prefeito neste ano (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) propaganda eleitoral gratuita, com término no dia 12 de novembro. Elas irão ao ar às 13h e às 20h30 na televisão e às 7h e às 12h no rádio, com duração de 10 minutos cada bloco. Em Belo Horizonte, três candidatos possuem os maiores tempos no ar: João Vítor Xavier (Cidadania), Alexandre Kalil (PSD) e Nilmário Miranda (PT). Nesta sexta-feira (9) começará a ser veiculada, em cadeia de rádio e televisão, a, com término no dia 12 de novembro. Elas irão ao ar às 13h e às 20h30 na televisão e às 7h e às 12h no rádio, com duração de 10 minutos cada bloco. Em Belo Horizonte, três candidatos possuem os maiores tempos no ar:(Cidadania),(PSD) e(PT).





Juntos, os três postulantes à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) são “donos” de mais de 50% do bloco. Do tempo de 10 minutos, 3 minutos e 16 segundos pertencem a João Vítor Xavier, enquanto Alexandre Kalil tem direito a 2 minutos e 46 segundos. Nilmário Miranda aparece em seguida, com 1 minuto e 4 segundos.









A base de cálculos utilizada para definir o tempo leva em conta, de forma majoritária - 90% -, o número de deputados federais que cada partido tem na Câmara dos Deputados. Os outros 10% são divididos igualmente entre os outros partidos com postulantes à chefia do Executivo municipal.





Em caso de segundo turno, o tempo de 10 minutos será dividido de forma igualitária entre os dois candidatos, iniciando por aquele que teve o maior número de votos. Para vereador, não há mais programa em bloco, somente inserções durante a programação.





Além de ser a segunda campanha com blocos de 10 minutos, esta será também a segunda sem horários destinados especificamente aos candidatos a vereador. Eles terão 28 minutos diários, que podem ser veiculados pelas emissoras, inclusive aos domingos, em três faixas de horário: das 5h às 11h; das 11h às 18h; e das 18h às 24h. Os postulantes à prefeitura também terão direito a inserções nos intervalos das programações: serão 42 minutos a cada dia.



Sem tempo





Dos 15 candidatos à PBH, quatro não têm direito ao tempo dos 10 minutos disponíveis: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marilia Garcia Domingues (PCO) e Cabo Xavier (PMB). Isso porque, de acordo com a legislação, a partir deste ano legendas que tiveram baixo desempenho na eleição anterior, ficam sem direito ao tempo de rádio de TV.





Ordem de exibição





Nesta sexta, o primeiro candidato a aparecer será João Vítor Xavier, seguido por Professor Wendel Mesquita. Alexandre Kalil, por sua vez, será o quarto da lista, que é fechada por Nilmário Miranda (veja a lista completa no fim da reportagem). Nos outros dias, será feito um rodízio entre os partidos e coligações.





Veja o tempo de cada candidato





João Vítor Xavier (Cidadania) - 3 minutos e 16 segundos

Alexandre Kalil (PSD) - 2 minutos e 46 segundos

Nilmário Miranda (PT) - 1 minuto e 4 segundos

Lafayette de Andrada (Republicanos) - 38 segundos

Luísa Barreto (PSDB) - 37 segundos

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) - 19 segundos

Áurea Carolina (PSOL) - 16 segundos

Wadson Ribeiro (PC do B) - 16 segundos

Marcelo de Souza e Silva (Patriota) - 15 segundos

Rodrigo Paiva (Novo) - 14 segundos

Fabiano Cazeca (PROS) - 14 segundos





Confira a ordem de exibição para esta sexta





João Vítor Xavier (Cidadania)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Marcelo de Souza e Silva (Patriota)

Alexandre Kalil (PSD)

Lafayette de Andrada (Republicanos)

Wadson Ribeiro (PC do B)

Áurea Carolina (PSOL)

Rodrigo Paiva (Novo)

Luísa Barreto (PSDB)

Fabiano Cazeca (PROS)

Nilmário Miranda (PT)