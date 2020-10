Governador do Ceará testa positivo para covid-19

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), divulgou em seu Twitter nesta quarta-feira, 7, que testou positivo para covid-19. Apesar de ter testado negativo na segunda-feira, 5, o petista disse que realizou um novo exame após o surgimento de sintomas gripais. A primeira-dama, Onélia Leite, também está com covid.



O governador informou que toda a agenda pública foi cancelada e seguirá trabalhando de casa nos próximos dias, em isolamento e seguindo recomendações médicas.



"Neste momento estou bem, embora com alguns sintomas da gripe. Agradeço a todos pelas mensagens de carinho e vibrações positivas enviadas a Onélia, que se recupera bem, e espero em breve estarmos recuperados para retomar a agenda normal de trabalho", escreveu em seu Twitter.



Camilo Santana é o 15º governador a testar positivo para covid-19. Anteriormente, contraíram o vírus: Helder Barbalho (MDB), Wilson Witzel (PSC-RJ), Renan Filho (MDB-AL), Paulo Câmara (PSB-PE), Antonio Denarium (sem partido-RR), Renato Casagrande (PSB-ES), Mauro Mendes (DEM-MT), Carlos Moisés (PSL-SC), Belivaldo Chagas (PSD-SE), Eduardo Leite (PSDB-RS), Wilson Lima (PSC-AM), João Doria (PSDB-SP), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Reinaldo Azambuja (PSDB-MS).