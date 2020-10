Eleições em BH: pesquisa Ibope mostra Kalil (PSD) disparado com 58% das intenções de votos

O número de candidatos na disputa pela prefeitura de BH é recorde. Kalil segue na frente com 58% das intenções de votos, segundo o Ibope (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (2) mostra as intenções de voto dos eleitores para a Prefeitura de Belo Horizonte. A pesquisa, solicitada pela TV Globo, foi realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro e entrevistou 805 moradores da capital mineira.





De acordo com a pesquisa, o atual prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), tem larga margem à frente do segundo colocado, o deputado estadual João Vìtor Xavier (Cidadania). Confira os números da disputa:

Kalil (PSD): 58%

João Vítor Xavier (Cidadania): 4%

Áurea Carolina (Psol):3%

Bruno Engler (PRTB): 3%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Rodrigo Paiva (Novo): 2%

Cabo Xavier (PMB): 1%

Luisa Barreto (PSDB): 1%

Marília Domingues (PCO): 1%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 1%

Lafayette Andrada (Republicanos): 1%

Nenhum/branco/nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Os candidatos Fabiano Cazeca (PROS), Wanderson Rocha (PSTU) e Wadson Ribeiro (PCdoB) tiveram menos de 1% dos votos. Já o candidato Marcelo Souza e Silva (Patriota) não foi citado.

Kalil na frente

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ganhou destaque na pesquisa e segue na frente dos outros candidatos. Segundo o Ibope, o motivo do Kalil receber mais intenções de voto está na renda familiar de cada entrevistado. Os números apontam que o atual prefeito recebeu votos de 66% dos eleitores com renda entre 1 e 2 salários mínimos. Revelou ainda que 78% dos moradores aprovam a administração do Kalil e votarão nele.

Rejeição de voto

A pesquisa também trouxe o percentual de rejeição de cada candidato. Os entrevistados disseram em quem eles não votariam nas eleições 2020:

Cabo Xavier (PMB):16%

Kalil (PSD):16%

Nilmário Miranda (PT):12%

João Vítor Xavier (Cidadania): 10%

Áurea Carolina (Psol): 7%

Luisa Barreto (PSDB): 7%

Lafayette Andrada (Republicanos): 6%

Marcelo Souza e Silva (Patriota): 6%

Rodrigo Paiva (Novo): 6%

Bruno Engler (PRTB): 5%

Fabiano Cazeca (PROS): 5%

Marília Domingues (PCO): 5%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 4%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 4%

Wanderson Rocha (PSTU): 4%

Poderia votar em todos: 7%

Não sabe/não respondeu: 29%

Pesquisa espontânea

Nesta edição da pesquisa, o Ibope também trouxe os votos espontâneos de cada eleitor. Nesse caso, os entrevistados são questionados sobre em quem eles votariam para o cargo de prefeito sem a exposição dos candidatos. O ranking ficou da seguinte forma:

Kalil (PSD): 43%

Áurea Carolina (Psol): 2%

Bruno Engler (PRTB): 2%

Cabo Xavier (PMB): 1%

João Vítor Xavier (Cidadania): 1%

Nilmário Miranda (PT): 1%

Outros: 3%

Branco ou nulo: 16%

Não sabe/não respondeu: 31%

A pesquisa

A Pesquisa do Ibope foi realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, em Belo Horizonte. Na ocasião, 805 eleitores de BH foram entrevistados.

O Ibope seguiu a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.