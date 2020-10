VISTA AO SERTÃO NORDESTINO

Bolsonaro joga água em apoiadores e diz que 'semblante do nordestino, quando chega água, parece que ganhou na Mega-Sena' Presidente visitou nesta quinta-feira (1) o sertão nordestino para a inauguração da segunda etapa do Sistema Adutor do Pajeú, na cidade de São José do Egito (PE)