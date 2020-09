Eleições 2020: Uberaba tem quase o dobro de candidatos que em 2016

Enquanto quase 70% dos candidatos às eleições municipais de Uberaba são do sexo masculino, cerca de 54% do eleitorado da cidade são mulheres (foto: Divulgação)

Praticamente dobrou o número de registros de candidaturas para as eleições 2020 em Uberaba. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2016, 285 pessoas registraram candidaturas a prefeito, vice e vereador e em 2020 foram 523 candidaturas para esses três cargos públicos. O prazo do registro de candidaturas foi encerrado no último sábado (26).

No município do Triângulo Mineiro, 67,88% dos candidatos são do sexo masculino e 32,12% são do sexo feminino, ou seja, 355 dos candidatos são homens e 168 são mulheres. Por outro lado, a maior parte do eleitorado uberabense é formada por mulheres (54%).

Maioria entre 30 e 59 anos

Com relação à faixa etária, 39 candidatos têm até 29 anos, o que representa apenas 7,45% do total. A maioria tem idade entre 30 e 59 anos, representando 78,9% dos registros e a maior parte dessa faixa com idades entre 45 e 54 anos (183 pessoas). Os candidatos acima dos 60 anos representam 13,5%.

Com relação à cor da pele, ainda segundo dados do TSE, 65% dos candidatos registrados em Uberaba neste ano são brancos. Em seguida, vêm os candidatos pardos, com 23%. Em terceiro, os pretos, com 10%. Aproximadamente 0,4% dos candidatos não indicaram a cor, apenas um se identificou como amarelo e não houve registro de candidatos indígenas.

Escolaridade alta

Os candidatos de Uberaba que têm ensino superior completo representam 34,4% e são maioria. Em seguida, estão os candidatos com ensino médio completo, que representam 26,76%. Depois, 15,4% dos candidatos registraram que leem e escrevem. Já os candidatos com ensino superior incompleto correspondem a 8% do total de registros; ensino fundamental incompleto, 6,3%; ensino fundamental completo representa 5,7% e 3,2% têm ensino médio incompleto.

A maioria dos candidatos é casado, o que representa 43,59% do total. Em seguida, vêm os solteiros, que representam 41,1%. Já os divorciados são 12,23%, 1,72% são viúvos e 1,33% são separados.

Maioria dos votos é feminina

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Uberaba, 225.412 eleitores estão aptos a votar e devem comparecer nas seções eleitorais neste ano, sendo 113.769 do sexo feminino, o que corresponde 54,060% do total de moradores aptos a votar e os homens somam 103.556 (45,940%) do eleitorado.

A maioria do eleitorado de Uberaba, 25,74%, está na faixa etária entre 45 a 59 anos (56.014), ainda conforme dados do TRE. Em seguida vem os eleitores com idade entre 35 a 44 anos, que somam 43.589 moradores aptos a votar, depois são 43.130 eleitores que têm entre 25 e 34 anos.



Já os jovens de 18 a 24 anos correspondem a 12,85% do eleitorado (27.951), enquanto aqueles para quem o voto é facultativo representam cerca de 9% dos eleitores de Uberaba.