Minas terá mais de 77 mil candidatos nas eleições municipais deste ano

Seção das eleições municipais de 2016, no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, quando concorreram 76.178 candidatos (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS - 28/10/16)







Os eleitores de Minas Gerais têm à disposição 77.143 nomes no pleito deste ano, que definirá os novos vereadores e prefeitos das 853 cidades do estado. Apesar de o prazo para registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ter se encerrado no último sábado, ainda é possível alteração do número de candidatos, já que os cartórios estão finalizando a inserção dos pedidos no sistema. O número é atualizado de hora em hora pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O total deste ano será maior em relação à última eleição municipal, em 2016. Naquele ano, 76.178 candidatos se registraram, o que significa aumento de 965 nomes para 2020. O número é maior tanto na corrida para o Legislativo (73.731 para 74.384) quanto para o Executivo (2.447 para 2.759) em Minas.





Em 2020, ainda com os dados mineiros, os candidatos homens compõem 67,2% da disputa, enquanto as mulheres são 32,8%. Nesse caso, há aumento de 1% no número de postulantes femininas a um cargo em Executivo ou Legislativo. Dos mais de 77 nomes em Minas, 3.799 tentarão seguir no posto que ocupam por meio da reeleição. Ao todo, são 853 prefeituras na disputa e 8.192 cargos para vereador. A maioria (14,94%) dos candidatos mineiros nas eleições deste ano tem entre 40 e 44 anos.





Dos nomes mineiros, 46,6% se autodeclaram brancos. Outros 38,2% se consideram pardos, enquanto 12,67% se colocam como pretos. Há ainda os candidatos que não declararam cor (2,12%) e os que se declaram amarelos (0,34%) e indígenas (0,07%). O ensino da maioria (35,28%) é o médio completo, seguido pelo superior completo, que são 19,97% dos candidatos de Minas. A tendência de maior disputa e de aumento de candidatos não se restringe a Minas.

No Brasil, o aumento também foi notado. Do pleito de 2016 para 2020, o número de candidatos a um cargo de vereador passou de 463.372 para 507.286. Já os nomes envolvidos na corrida eleitoral para as devidas prefeituras aumentaram de 16.565 para 19.140. Desde o último domingo, a propaganda eleitoral é permitida por lei. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.