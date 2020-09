Ex-advogado da família Bolsonaro, Wassef vira réu em ação ligada à Lava-Jato

Frederick Wassef. (foto: Agência Brasil/Reprodução)

aceitou a denúncia decontra o ex-advogado da família Bolsonaro,Com essa decisão, o advogado acabou virando réu da Operação E$quema. A denúncia foi aceita pela juíza federal substitutaA investigação é um desdobramento da Lava-Jato e investiga desvios na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).