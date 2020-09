Com rombo de R$ 16 bi, orçamento de 2021 do Governo de Minas é entregue à Assembleia

(foto: Daniel Protzner / ALMG) ALMG) recebeu na manhã desta quarta-feira (30), o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021. Uma reunião entre o deputado estadual Agostinho Patrus (PV), presidente da Casa, e o governista Otto Levy, secretário de Planejamento e Gestão, marcou a entrega da matéria ao Legislativo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais () recebeu na manhã desta quarta-feira (30), o projeto de Lei Orçamentária Anual () para 2021. Uma reunião entre o deputado estadual Agostinho Patrus (PV), presidente da Casa, e o governista Otto Levy, secretário de Planejamento e Gestão, marcou a entrega da matéria ao Legislativo.









A LOA precisa ser aprovada pela ALMG. Para isso, a matéria deverá passar pela comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) e pelo plenário da Casa, ambos em turno único.





Para este ano, por exemplo, a LOA elaborada pelo governo e aprovada na ALMG em dezembro de 2019 estimou R$ 13,29 bilhões de rombo. Os cofres públicos devem arrecadar R$ 103,5 bilhões, mas as despesas somam R$ 116,8 bi.





A equipe de Zema vai encaminhar ainda a revisão das metas contidas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2020-2023. As propostas foram formatadas a partir de encontros públicos promovidos pela Comissão de Participação Popular da Assembleia. Há ideias para diversas áreas, como saúde, educação e segurança. O plano para estes quatro anos foi oficializado no fim do ano passado, mas as revisões do conteúdo são feitas anualmente.