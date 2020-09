Ministro da Educação associa homossexualidade a famílias desajustadas

Ministro da Educação Milton Ribeiro é pastor presbiteriano (foto: Flickr)

''Tem muita gente que não é evangélico que também não aceita isso. É uma pauta da sociedade mais conservadora''



''A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito, não concordo''



O ministro da Educação,, afirmou, a despeito do que diz a, que aé consequência de "famílias desajustadas".A declaração dodo governo do presidente(sem partido) está em uma entrevista ping-pong (pergunta e resposta) dada ao jornal o Estado de S. Paulo, desta quinta-feira (24)."Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo (sic) tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminha por aí. São questões de valores e princípios", avalia Ribeiro., Ribeiro está no comando do MEC há dois meses e, pare ele, a educação sexual nas escolas deve se restrita."Existem temas que podem ser tocados para evitar que uma criança seja molestada. Mas não o outro lado que é uma erotização das crianças. Tem vídeo que corre na internet das meninas aprendendo a colocar uma camisinha com a boca", afirmou o ministro.O vídeo citado por Milton Ribeiro foi feito dentro de uma universidade da Bahia.