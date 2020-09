Veja comentários a favor de Bolsonaro na Assembleia da ONU

Bolsonaro discursou na 75ª Assembleia-Geral das Nações Unidas (foto: Marcos Corrêa/PR) Assembleia-Geral das Nações Unidas repercutiu entre a classe política brasileira nesta terça-feira (22). Carla Zambeli, Ricardo Barros, Carlos Jordy, Sérgio Camargo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) General Heleno e o vice-presidente da República Hamilton Mourão se posicionaram a favor do presidente.



Marcelo Freixo sobre Bolsonaro na ONU: 'Pior presidente do mundo'; veja essa e outras críticas ao presidente: O discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ªrepercutiu entre a classe política brasileira nesta terça-feira (22).se posicionaram a favor do presidente.









Bolsonaro reclama de 'campanha brutal de desinformação' sobre incêndios na Amazônia e Pantanal

“As pessoas com problemas de interpretação, como o presidente do PSOL: O presidente Jair Bolsonaro disse que a soma das parcelas do auxílio emergencial totalizam aproximadamente 1000 dólares. Não disse que cada parcela teria esse valor. Viva Paulo Freire!”, finalizou.





O líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (Progressistas), foi um dos convidados a assistir com o presidente ao discurso na ONU. Segundo ele, Bolsonaro teve um “discurso impecável esclarecendo posições de governo com ênfase no meio ambiente”.





O deputado federal e vice-líder do governo na Câmara Carlos Jordy (PSL) também mostrou apoio ao presidente nas redes sociais. “Presidente Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU combatendo as narrativas falaciosas sobre o Brasil.”





O presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo afirmou que “nunca, na história das Assembleias Gerais da ONU, tantas verdades impactantes foram ditas por dois chefes de estado”. Segundo ele, Bolsonaro e Trump discursaram com a ‘coragem e sabedoria de estadistas”. Sérgio comemorou nas redes sociais “Grande dia! Bandeira do Brasil”.











O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) General Heleno também defendeu o presidente Bolsonaro. De acordo com ele, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) está por trás de um site, cujos objetivos são “publicar fake news contra o Brasil; imputar crimes ambientais ao Presidente da República; e apoiar campanhas internacionais de boicote aos produtos brasileiros”.





O vice-presidente, Hamilton Mourão, concordou com o discurso do presidente Jair Bolsonaro e disse que é preciso "contrapor a desinformação" quanto ao meio ambiente. “Que existe uma campanha de desinformação, existe. Isso aí eu já comentei, e compete a nós contrapormos. Agora, eu sempre deixo claro que a contraposição tem que se dar por duas vertentes: uma vertente de informação qualificada e outra vertente de impedir que ilegalidades ocorram para não dar margem a esse tipo de pressão", declarou Mourão.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.