Troca de farpas entre ex-prefeitos

Com o prefeito Alex de Freitas fora da disputa pelo comando do Palácio do Registro, dois antecessores dele estão de olho no posto. Marília Campos (PT) e Ademir Lucas (Podemos) administraram a cidade da Grande BH por dois mandatos cada e já trocam farpas nas redes sociais sobre a autoria de projetos. Além da dupla, pelo menos oito nomes têm lançado pré-candidaturas, o que deve restringir as alianças e dissolver os votos dos 427.575 eleitores contagenses, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.





A deputada estadual Marília Campos administrou Contagem entre 2005 e 2012 e vem elaborando seu plano de governo com participação popular. De maneira virtual, cerca de 2 mil pessoas colaboram com sugestões para temas específicos. Já Ademir esteve à frente do Executivo municipal entre 1989 e 1993 e entre 2001 e 2004. Ele foi responsável pela isenção de IPTU na cidade, que começou no seu segundo mandato e perdurou até 2016. Na internet, Lucas tem atacado a candidata petista, acusando-a de se apropriar indevidamente de projetos que teriam sido criados em sua gestão. Ademir tentou, sem sucesso, retornar à prefeitura em 2012 e 2016, mas recebeu apenas cerca de 25% dos votos válidos.

Outros nomes

O vereador Doutor Wellington Ortopedista é o nome do Republicanos para a prefeitura, com Maria José Chiodi (Solidariedade) como vice. O Republicanos conta com o apoio de PV, PSC, Democracia Cristã e Solidariedade, e tenta aproximação com o Avante. O PDT confirmou o também vereador e ex-secretário municipal de Meio Ambiente Ivayr Soalheiro. Ainda não há vice definido.Colega de Marília na Assembleia Legislativa, o deputado estadual e ex-vereador de Contagem Professor Irineu (PSL) também está na disputa. A sigla fechou aliança com o Progressistas, que tem seu filho, Daniel do Irineu, como vereador na cidade.





Outro deputado estadual de olho na prefeitura é Rafael Martins (PSD). O partido Novo virá com chapa puro-sangue, encabeçada pelo empresário Márcio Bernardino e com o médico Marcelo Pereira como vice. A Rede Sustentabilidade também deve vir sozinha e tenta emplacar Kaká Menezes como cabeça de chapa e Rogério Henrique como vice. Kaká disputou o mesmo cargo em 2016. Outro partido com chapa única e com mulheres será o Psol, que tem Rosa Oliveira e Stella Oliveira, como vice, na disputa. O Cidadania terá um estreante na corrida à prefeitura, Coronel Alvear Saraiva. O partido tenta fechar coligação com três legendas, mas ainda não confirmou quais.





CANDIDATOS

Ademir Lucas (Podemos)

Coronel Alvear Saraiva (Cidadania)

Dr. Wellington Ortopedista (Republicanos)

Ivayr Soalheiro (PDT)

Kaká Menezes (Rede)

Márcio Bernardino (Novo)

Marília Campos (PT)

Professor Irineu (PSL)

Rafael Martins PSD)

Rosa Oliveira (Psol)