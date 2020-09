Bolsonaro vai à comemoração do Dia da Revolução Farroupilha

Bolsonaro cumprimentou apoiadores, posou para fotos e serviu-se de churrasco e refrigerante (foto: Reprodução/Twitter Jair M. Bolsonaro)

O presidenteparticipa no início da tarde deste domingo, 20, de uma comemoração feita por) em, em homenagem aoO evento ocorreu no trecho norte do Eixão do Lazer, na capital federal. Há aglomeração de pessoas sem máscara no local. O presidente compareceu ao local sem a proteção, cujo uso é obrigatório em locais públicos do Distrito Federal.Bolsonaro cumprimentou apoiadores, posou para fotos e serviu-se de churrasco e refrigerante. Em seguida, publicou uma foto nas redes sociais rodeado de 11 pessoas, todas elas sem máscara. "Com a gauchada no Piquete do Eixão em Brasília", escreveu.Mais cedo, também nas redes sociais, o presidente publicou uma foto antiga sua usando o chapéu típico do traje gaúcho e uma faixa com o nome do Estado."Hoje, 20/setembro, é DIA do GAÚCHO. Nossos parabéns a todos do Rio Grande do Sul", escreveu Bolsonaro.O 20 de setembro é feriado no Rio Grande do Sul, previsto na Constituição do Estado, em celebração à data do início da Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845.