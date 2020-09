EUA/Pompeo,após visita a Roraima: parceria com Brasil segue forte

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, comentou, há pouco, a visita que fez ontem a Roraima, onde se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo. "A parceria EUA-Brasil segue forte à medida que cooperamos para combater a covid-19, avançar com o crescimento econômico no hemisfério, e apoiar o povo venezuelano", escreveu.



A vinda do chefe da diplomacia brasileira ao País foi criticada pela presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que classificou a viagem de uma "afronta" à diplomacia. Além do Brasil, Pompeo também esteve na Colômbia, na Guiana e no Suriname, como parte de um itinerário que, para analistas, serve de aceno para o eleitorado de origem latina nos EUA.