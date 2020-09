Mourão volta criticar Macron e fala sobre desmatamento ilegal em território francês

Mourão já protagonizou debates com Macron sobre as queimadas na Amazônia (foto: Agência Brasil/Reprodução) vice-presidente Hamilton Mourão voltou a alfinetar o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta sexta-feira (18). Ao ser questionado sobre a resistência do governo francês a respeito do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), Mourão afirmou que há registros de desmatamento e garimpo ilegal na Guiana Francesa, território da França. A declaração foi dada durante debate virtual. voltou anesta sexta-feira (18). Ao ser questionado sobre a resistência do governo francês a respeito do acordo entre o, Mourão afirmou que há registros de desmatamento e garimpo ilegal na Guiana Francesa, território da França. A declaração foi dada durante debate virtual.

Mourão já protagonizou algumas brigas com Macron sobre as queimadas na Amazônia. No final do ano passado, ele chegou a dizer que o presidente francês estava buscando "fama" ao criticar a ausência do Brasil na Cúpula do Clima nas Organizações das Nações Unidas (ONU), em Nova York.





Na época, o militar afirmou que Macron, não tem conhecimento do que vem ocorrendo no Brasil.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz