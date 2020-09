Fumaça obriga avião de Bolsonaro a arrementer no Mato Grosso

Presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar em Sinop, no Maro Grosso do Sul (foto: Divulgação)

O presidente(sem partido) e sua comitiva passaram um susto nesta sexta-feira durante pouso da avião presidencial em Sinop, noBolsonaro contou a repórteres que acompanham a visita presidencial ao estado que o piloto precisoua aeronave (levantar voo após procedimentos para aterrissar) devido à condições de visibilidade. “ Não estava muito boa”, relatou o presidente.De acordo com a administradora do aeroporto dehavia fumaça no momento do pouso e o piloto não tinha 100% de visibilidade da pista. A aterrissagem da comitiva só ocorreu após a segunda tentativa.O estado vive uma série de incêndios sem precedentes noConforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), desde 1998, o mês de setembro avança a passos largos para se tornar o mais devastador em número de incêndios no Pantanal.O presidente não admite esse dados que são oficiais. Segundo Bolsonaro, há ‘’críticas desproporcionais’’ em se tratando de incêndios no Pantanal e na Amazônia O presidente está no Mato Grosso para visitar uma usina de etanol de milho, participar da entrega de títulos de propriedade rural e acompanhar o início do plantio da soja em uma