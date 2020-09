Bolsonaro fala em 'críticas desproporcionais' a incêndios na Amazônia e Pantanal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou que existem "críticas desproporcionais" ao conversar com apoiadores sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Assim como fez no ano passado, o mandatário citou como exemplos os incêndios florestais em outros países e regiões. "(Existem) críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal. A Califórnia está ardendo em fogo, a África tem mais foco que o Brasil", comparou ao chegar no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, 16.



Sobre a causa dos incêndios, o presidente repetiu o argumento já utilizado de que o fogo é gerado, principalmente, por causas naturais. "Pega fogo, né? O índio taca fogo, o caboclo, tem a geração espontânea. Lá na Amazônia, no Pantanal, a temperatura média é 43 graus. Ano passado, quase não pegou fogo, sobrou uma massa enorme de vegetais bons para isso que está acontecendo agora", afirmou o presidente na conversa com apoiadores.



O líder do Executivo voltou a reclamar da atuação de Organizações Não-Governamentais (ONGs) nas regiões. "Nós tentamos, com a regularização fundiária, resolver essa questão. Tem muita terra que ONG mandou laranja. É um lobby enorme para não fazer a regularização", disse Bolsonaro sobre a atuação de organizações na região.