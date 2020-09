Advogado de Deus, Capeta e Capitã Cloroquina: confira nomes curiosos nas eleições

(foto: Reprodução/TSE) candidatos utilizam, nas urnas, nomes os apelidos pelos quais são conhecidos nas cidades. Como de costume, nas eleições deste ano há vários nomes curiosos na corrida por um cargo público. Nas disputas por prefeituras e cargos de vereador, osutilizam, nas urnas, nomes os apelidos pelos quais são conhecidos nas





O Correio Braziliense separou alguns dos nomes presentes no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que se destacam. Pelo Avante-RJ, a Capitã Cloroquina — remédio sem eficácia contra a covid-19 que acabou politizado — é um exemplo. Há ainda o Advogado de Deus (PP-RJ) e o Capeta (PSB-PA).





Todos eles ainda são pré-candidatos e aguardam julgamento do TSE para aprovar a candidatura. Na quarta-feira (16/9), terminou o prazo para os partidos políticos definirem os candidatos das eleições municipais de 2020. O Distrito Federal é o único do lugar do país em que não há a disputa municipal.





Confira alguns nomes curiosos:

São Paulo



Alexandre Pires Pica Pau (Cidadania) - Aluminío (SP)

Donizete Gato Preto (PDT) - Alumínio (SP)

Zé Perninha (PSDB) - Analândia

Ângela do Zé Rolinha (PODE) - Guaimbê

Pool (Cidadania) - Alumínio (SP)

Tôto da Center Musiky (PDT) - Araçoiaba da Serra (SP)

Chupeta (PSDB) - Arealva (SP)

Dr. Sobrancelha (PCdoB) - Campinas (SP)

Palmeirense (Avante) - Campo Limpo Paulista (SP)

Motorista Misericórdia (Avante) - Campo Limpo Paulista (SP)

Trufa do Cachorro Quente (Cidadania) - Catiguá (SP)

Bobó Baiano da Oficina (Pros) - Cosmópolis (SP)

Ney da dupla Rud e Ney (PSB) - Ibaté (SP)

Xuxa da Capela (PTB) - Ipuã (SP)

Sandro Mil Grau (PSD) - Mairiporã (SP)

Santo BBB (PSL) - Olímpia (SP)

Kbça (PMN) - Salto (SP)





Acre





Chega Mais (PSol) - Tarauacá (AC)





Amazonas





Careca Sheik (MDB) - Anori (AM)





Amapá





Sal do V (PRTB) - Macapá (AP)

Clebe Pode Crê (Republicanos) - Oiapoque (AP)





Pará



Capeta (PSB) - Salinópolis (PA)





Bahia





Tchaka Tchaka (PT) - Baixa Grande (BA)





Minas Gerais





Dudu Cremoso (MDB) - Araújos (MG)

Itamar Boi (MDB) - Araújos (MG)

Gordinho da Usina (PP) - Bambuí (MG)

Pé de Pato do Lixo (PODE) - Bambuí (MG)

Adriano Pirulito (DEM) - Cana Verde (MG)

Dilma do Povão (PTC) - Dores de Guanhães (MG)

Ferreira do Suvacão (Patriota) - Dores de Guanhães (MG)

Enia da Toca da Onça (PSL) - Gouveia (MG)

Quinzinho da Água Parada (PSL) - Gouveia (MG)

Pipi de Jorge (PSD) - São Gonçalo do Rio Preto (MG)

Agenor Passa Régua (Avante) - Tarumirim (MG)

Madurão (Avante) - Tarumirim (MG)





Rio de Janeiro





Tadeu Tô Contigo (Republicanos) - Campos dos Goytacazes (RJ)

Alessandro Fuscão (Republicanos) - Campos dos Goytacazes (RJ)

Ricardo Fucinho (Republicanos) - Campos dos Goytacazes (RJ)

Valéria Minha Prima (PSD) - Maricá (RJ)

Advogado de Deus (PP) - Rio de Janeiro (RJ)

Capitã Cloroquina (Avante) - Rio de Janeiro (RJ)

Sallim Solução Amor no Coração (Avante) - Rio de Janeiro (RJ)





Paraná





Herminho Anão da VGC (PV) - Ponta Grossa (PR)

Professor Goiaba (PV) - Ponta Grossa (PR)





Sergipe





Diazepam (PSDB) - Aracajú (SE)

Mãe Gorda do Povo (PSDB) - Aracajú (SE)