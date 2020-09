Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testa positivo para a COVID-19

AM

Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara, está com COVID-19 (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) testou positivo para a COVID-19 nesta quarta-feira (16). Ele entra para lista dos líderes dos três poderes brasileiros infectados pelo novo coronavírus.



da(DEM-RJ) testoupara anesta quarta-feira (16). Ele entra para lista dos líderes dos três poderes brasileiros infectados pelo novo coronavírus.

Além de Maia, o presidente Jair(sem partido); o presidente do Senado, Davi(DEM-AP); e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, foram diagnosticados com a doença.

A confirmação de Rodrigo Maia vem logo após a presença do deputado na cerimônia de posse de Fux, na semana passada. O exame de Fux deu positivo nessa segunda (14).

O presidente da Câmara tinha agenda marcada com alguns parlamentares, mas cancelou sem informar o motivo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina