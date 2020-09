Dentista ganha chefia de centro audiovisual da Secretaria de Cultura

Edianne Paulo de Abreu ao lado presidente Jair Bolsonaro (foto: Facebook/Reprodução)

A dentista Edianne Paulo de Abreu foi nomeada como coordenadora-geral do Centro Técnico Audiovisual, órgão subordinado à Secretaria Nacional do Audiovisual, que integra a Secretaria de Cultura do governo federal.









Criado em 1985, o Centro Técnico Audiovisual tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira e faz parte da Secretaria Nacional do Audiovisual, chefiada por Bruno Graça Melo Côrtes.





O centro, que tem sede no Rio de Janeiro, apoia a capacitação de pessoal na área, além de mostras e festivais. Faz também empréstimos de cópias de filmes, equipamentos e de estúdios.

O currículo da dentista na plataforma Linkedin, no entanto, não menciona nenhuma experiência no setor audiovisual.





No ano passado, Abreu foi secretária parlamentar do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), ex-policial militar que ficou conhecido após quebrar uma placa de rua em homenagem à vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), assassinada no centro do Rio de Janeiro.





A dentista também concorreu em 2018 ao cargo de deputada federal pelo PSL do Rio, mas teve 1.413 votos e não chegou a ser eleita.





Um vídeo publicado no Facebook em março deste ano mostra Abreu ao lado do ator Mario Frias, que na época ainda não havia assumido a Secretaria Especial da Cultura, então chefiada pela atriz Regina Duarte. No vídeo, Abreu chama o ator de seu "amigo Didireita" e conversa com ele sobre as eleições municipais de 2020 e o presidente Bolsonaro.





"Pode falar, pode rasgar o verbo", diz ela a Frias. "Vereador e prefeito é tão importante, ou mais, do que o presidente agora. É uma eleição crucial para todo o direcionamento que a gente tem. Eles são os braços, mãos, dedos do presidente", diz o ator no vídeo.