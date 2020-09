PSDB lança Maria Lúcia à prefeitura e tenta recuperar hegemonia em Sorocaba

Em convenção realizada neste sábado, 5, o PSDB confirmou a candidatura da deputada estadual Maria Lúcia Amary, de 69 anos, à prefeitura de Sorocaba, interior de São Paulo. O candidato a vice é o vereador Anselmo Neto, do mesmo partido. Maria Lúcia tem o desafio de recuperar a hegemonia que o partido já teve na cidade. Prefeitos tucanos governaram Sorocaba durante 20 anos - de 1997 a 2016. Na última eleição, a candidatura do PSDB não chegou ao segundo turno.



A candidata está no quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo e acredita que a experiência é um fator a seu favor, num cenário em que há outras fortes candidaturas na cidade. A atual prefeita, Jaqueline Coutinho (PSL) é candidata à reeleição e PSOL já lançou o ex-deputado Raul Marcelo, em dobradinha com o PT. "Vai ser um grande desafio, mas alguns valores são importantes. Nossa experiência durante todos esses anos, com ficha limpa e estamos com os partidos da coligação no sentido de dar estabilidade política à cidade", disse a tucana.



Ela fez referência à turbulência política vivida pela cidade na atual gestão, que resultou em duas cassações do ex-prefeito José Crespo (DEM) pela Câmara - Jaqueline, vice-prefeita, assumiu o cargo. "Queremos fazer um governo ético e responsável, focado na inovação e na tecnologia. A cidade precisa se desenvolver de forma sustentada. Transformar e resgatar Sorocaba, que viveu quatro anos de desmandos", disse. Quatro partidos - PMN, PV, Rede e Podemos - estão coligados com o PSDB.



A chapa tucana de vereadores sai completa, com 30 candidatos, entre eles dez mulheres. Dois secretários do governo Doria, Marco Vinholi, do Desenvolvimento Regional, que também é presidente estadual do PSDB, e Flávio Amary, da Habitação, enteado de Maria Lúcia, estiveram em Sorocaba para acompanhar a convenção tucana. O evento foi realizado em um clube da cidade, no sistema drive-thru.