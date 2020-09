Após saída de Dallagnol, Lava Jato em São Paulo tem renúncia em massa

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Seteque integram a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo assinaram ofício ao procurador-geral da República,, solicitando desligamento dos trabalhos na operação até o final deste mês. A lista inclui a coordenadora do grupo, Janice Ascari.O documento foi enviado ànesta quarta (2). Os procuradores argumentam "incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural dos feitos da referida força-tarefa, Dra. Viviane de Oliveira Martinzes".As razões teriam sido expostas àdo Ministério Público Federal no âmbito de uma sindicância interna."Porque oportuno, indicam que, em favor de um período de transição, estão à disposição para adotarem providências finais a parte dos casos que vinham sendo conduzidos, e solicitam, para tanto, seja o efeito do desligamento ora solicitado iniciado a partir das datas abaixo discriminadas", apontam os procuradores.Deixam a Lava Jato São Paulo:• Guilherme Rocha Göpfert: a partir de 8/9/2020• Thiago Lacerda Nobre: a partir de 8/9/2020• Paloma Alves Ramos: a partir de 11/9/2020• Janice Agostinho Barreto Ascari: a partir de 30/9/2020• Marília Soares Ferreira Iftim: a partir de 30/9/2020• Paulo Sérgio Ferreira Filho: a partir de 30/9/2020• Yuri Corrêa da Luz: a partir de 30/9/2020A debandada dabandeirante foi anunciada um dia depois do coordenador da força-tarefa no Paraná,Segundo o procurador, sua saída é motivada para ter mais tempo com a família, visto que sua filha passará por tratamento médico. No lugar de Deltan assumirá

Caso José Serra



A saída dos procuradores também ocorre em meio a reveses da Lava Jato bandeirante em investigações que miram o senador José Serra (PSDB).



Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes ampliou liminar concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e suspendeu a ação penal que mira o tucano por suposta lavagem de propinas pagas pela Odebrecht.



A denúncia contra o tucano havia sido aceita em julho por Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, uma hora depois de Toffoli suspender "toda a investigação" contra Serra.



Por "cautela", o magistrado decidiu suspender a ação penal até novo entendimento do STF sobre o caso - Gilmar ampliou a medida, aplicando o entendimento que a liminar deve alcançar as investigações em vigor e também a ação penal.