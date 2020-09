"Quem está bem de saúde não tem que se preocupar", diz Bolsonaro sobre COVID-19

Presidente vem minimizando os efeitos do coronavírus desde início da pandemia, em março (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira (02/09) que aqueles que estão bem de saúde, não precisam se preocupar com o coronavírus. A declaração ocorreu durante solenidade de entrega do Discóbolo de Ouro, no Palácio do Planalto. Trata-se da mais alta honraria concedida pelos conselhos regionais de Educação Física no Brasil.

"Quando se fala nessa tal de pandemia, que desde o começo eu apanhei muito, né? O que eu falo é quem tem um bom preparo, quem tá bem de saúde não tem que se preocupar, pô. É igual uma chuva, pô. Se o cara está com problema, qualquer chuvinha vira ali uma pneumonia e pode ter problema. Quando o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos”, apontou.

Em algumas vezes, Bolsonaro debochou da doença e disse que, pelo fato de ter servido às Forças Armadas, sua imunidade era maior: "No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão" declarou.

Ele contraiu coronavírus em meados de julho, mas em seguida apareceu por algumas vezes sem máscaras. Em seu tratamento, o presidente admitiu ter tomado cloroquina, medicamento que não é recomendado por autoridades de saúde para casos de COVID-19.