Ciro Gomes sobre Lula em 2022: 'Ele é candidatíssimo'

Segundo Ciro, uma candidatura de Lula só fortaleceria o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Marcello Camargo/Agência Brasil) Ciro Gomes (PDT-CE) disse não acreditar na notícia de que o Partido dos Trabalhadores (PT) vá ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro é cotado como candidato à Presidência nas eleições de 2022. O políticodisse não acreditar na notícia de que o Partido dos Trabalhadores () vá disputar as eleições de 2022 sem oCiro é cotado como candidato à Presidência nas eleições de 2022.

"Ele diz que pode haver outro candidato se houver outro nome com mais voto. Ora, então Lula é candidatíssimo. Essa frase é aperfeiçoamento do engodo", afirmou Ciro para a coluna do jornalista Guilherme Amado, na revista ÉPOCA.



Segundo ele, uma candidatura de Lula só fortaleceria o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido)."A candidatura dele (de Lula) aperfeiçoa o antagonismo que Bolsonaro precisa para se eleger", afirmou.