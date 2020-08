Com COVID-19, vice-prefeito de Uberaba está na UTI

Após sentir dor no estômago e falta de ar,, foi internado na manhã desta sexta-feira (28) no Hospital São Domingos. Segundo informou sua assessoria de imprensa na noite desta sexta, o quadro de saúde dele é considerado estável e ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital particular, sem a necessidade da ajuda de aparelhos para respirar.

De acordo com a assessoria de Ripposati, desde o último dia 19, o vice-prefeito encontra-se em isolamento (foto: Divulgação/redes sociais)

Até a noite desta quinta-feira (27), conforme a assessoria do vice-prefeito, ele se encontrava bem, quando sentiu dores no estômago. “Consultado, o médico prescreveu Pantoprazol 40mg e, na manhã desta sexta-feira (28), as dores no estômago continuaram e Ripposati passou a sentir falta de ar. Por volta das 11h30, foi ao pronto-socorro do Hospital São Domingos, onde passou por tomografia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está em observação na UTI e os médicos já iniciaram novo tratamento”, diz nota da assessoria de Ripposati.