Projeto prevê criação de mais de 100 cargos do MPF em Minas após aprovação de novo tribunal

“A criação do TRF-6 demanda a criação de estrutura correlata no Ministério Público Federal, neste momento com quantitativo mínimo indispensável para fazer frente à demanda prevista inicialmente”, argumenta o procurador. “O estado de Minas Gerais é um dos grandes responsáveis pela enorme demanda processual na 1ª Região. Os números por si só já justificam a necessidade da presença física da 2ª instância do Judiciário e do MPF no estado”, diz Aras em outro trecho do documento apresentado à Câmara.





Segundo próprio estudo contido no PL, o valor previsto para o primeiro ano de funcionamento do novo órgão é de mais de R$ 10 milhões para o gasto de pessoal com procuradores e de quase R$ 11 milhões com servidores. Seriam mais 18 cargos de procurador regional nos quadros do Ministério Público Federal, 57 cargos efetivos, 18 em comissão e 18 funções de confiança, o que totaliza 111 novos funcionários.





Este foi o principal ponto de discussão do PL que cria o TRF-6 na Câmara dos Deputados. O texto, de autoria do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, chegou à Câmara em novembro de 2019 depois de grande mobilização dos agentes políticos de Minas, envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa e o governador do estado.





“O desafio é grande, mas é um projeto inteligente, que vai garantir mais celeridade nos julgamentos, sem impactos orçamentários. Mais do que o princípio do acesso universal à Justiça, o cidadão precisa de um Judiciário que atue em um tempo razoável, o que não é possível com o atual volume do TRF-1. A solução é criar um tribunal que possa redistribuir essa quantidade, e o lugar ideal para se instalar esta corte é a região que mais acumula processos: Minas Gerais, que representa quase 40% do total”, destacou João Otávio de Noronha, em um evento na Assembleia em fevereiro deste ano.





Um dos críticos à criação do TRF-6 é o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Estamos votando a matéria por conta da bancada mineira que, unida, pediu a votação. Todo mundo sabe minha posição sobre esse tema: acho que não é hora de tratar de criação de uma nova estrutura. O TRF-6 vai ser criado, de fato, sem nenhuma despesa nova, pois estaria limitado à despesa de 2020. Se não há aumento de despesa, o TRF-6, se criado — e não sei nem se será, nem se o Senado vai votar essa matéria —, o TRF-6 entraria no orçamento de 2020, corrigido pela inflação, que é o que está dado no teto de gastos”.





O projeto que cria o novo TRF foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado Federal, onde nova roda de debates acontecerá até a votação. A expectativa é de que o texto que cria novos cargos no MP, enviado ao Congresso em dezembro de 2019, seja apreciado em breve, já que está relacionado com o TRF-6.





Esse PL, de número 6537/2019, tramita em caráter conclusivo, sem precisar passar pelo plenário, e ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ele é apreciado na Corte caso haja alguma divergências nas comissões temáticas.