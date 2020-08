Aras diz que Maia não é obrigado a analisar pedido de impeachment de Bolsonaro

AM





"Quanto ao pedido para que seja determinada ao Presidente da Câmara dos Deputados a obrigação de apreciar imediatamente o pedido de abertura de processo pela prática de crime de responsabilidade, a ordem há de ser denegada", escreveu Aras, em documento enviado ao Supremo.





Segundo ele, o pedido de impeachment dos advogados "ostenta natureza eminentemente política".

Encaminhado em abril deste ano, o mandado de segurança pede para que a análise do impeachment seja feita o quanto antes. O pedido foi escrito pelos advogados José Rossini Campos Corrêa, ex-conselheiro da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e Thiago Santos Aguiar de Pádua, ex-assessor da ministra do STF Rosa Weber.





De acordo com o documento, Maia negligenciou e ficou inerte sobre o pedido enviado em março pelos mesmos advogados. Eles alegam que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, por meio das medidas implantadas no país durante a pandemia do novo coronavírus.

Silêncio

Após Bolsonaro atacar e ameaçar jornalistas, Maia descartou mais uma vez analisar um dos 53 pedidos de impeachment enviados até o momento. De acordo com a avaliação do político, esse não é o momento para aumentar a crise política. Ele argumenta que o país está passando por uma pandemia que traz problemas econômicos.





"Não acho que impeachment seja instrumento para ser usado a qualquer momento, tem que avaliar com calma”, declarou em entrevista na Rádio Gaúcha na última segunda-feira (24).





Ao comentar sobre as falas de Bolsonaro, o presidente da Câmara afirmou que o episódio não tem relação com os pedidos de impeachment.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.