Previdência: comissão dominada pela oposição sugere que cisão do Ipsemg seja rejeitada

Em reunião nesta quarta, Comissão do Trabalho analisou formalmente reforma da Previdência de Zema (foto: Luiz Santana/ALMG)

O governo Romeu(Novo) sofreu uma pequena “derrota” no que tange ànesta quarta-feira. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa deu aval ao parecer contrário a um dos dois projetos do Executivo sobre as mudanças previdenciárias. O texto, cuja rejeição foi sugerida, trata da cisão do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais () e cria entidade para gerir, exclusivamente, aposentadorias e pensões — a MGPrev.

Três dos cinco integrantes titulares do colegiado compõem o bloco de oposição à administração estadual.





PEC também em pauta nesta quarta

Regras

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 47/2020 segue, agora, para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), que tem duas reuniões agendadas para esta tarde. Após a análise desse colegiado, que ainda não definiu a relatoria, a proposição estará pronta para ser analisada em primeiro turno pelo plenário do Parlamento Estadual.Presidente da Comissão do Trabalho, Celinho Sintrocel (PCdoB) foi o relator do projeto. Ele teceu críticas à proposta enviada por Zema. O parlamentar alegou que a pandemia do novodiminui a participação do funcionalismo no processo de discussão do tema.“Não concordei — e não posso concordar com a aprovação a toque de caixa. Projetos como esse exigem o bom debate, e o bom debate com a presença dos servidores e das servidoras públicas”, opinou o oposicionista, pedindo que o governo reenvie o projeto após o fim das medidas restritivas tomadas em virtude da COVID-19.A fala de Celinho ocorreu após o pronunciamento do líder do bloco governista, Gustavo Valadares (PSDB). Ele criticou o parecer do colega.“Penso em enquadrá-lo (o parecer) como fruto da irresponsabilidade de um grupo de partidos e parlamentares com mais de 20 milhões de mineiros, onde se incluem servidoras e servidores públicos”, disparou, alegando que os deputados estaduais favoráveis à reforma entendem que o déficit previdenciário não é culpa dos servidores, mas de questões como o aumento da expectativa de vida.Valadares disse que os parlamentares simpáticos à reforma não podem ser vistos como “inimigos dos servidores”. Ele crê que os funcionários públicos terão prejuízo se as propostas não forem aceitas pelaO PLC que trata da criação da MGPrev propõe que o Ipsemg passe a cuidar apenas de temáticas ligadas à saúde dos beneficiários. O texto do governo pede, ainda, a substituição do Fundo Financeiro de Previdência (Funfip), datado de 2004, pelo Fundo Financeiro de Previdência (FFP). Seria criado, também, como complemento, o Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais (Fepremg).Outras partes da reforma previdenciária, como alíquotas progressivas, tempo de contribuição necessária para a aposentadoria e idade mínima, compõem a Proposta de Emenda à Constituição () 55/2020. A Comissão Especial formada para analisar a matéria agendou duas reuniões para esta tarde.Por sugerir Constituição de Minas Gerais, a PEC tem tramitação diferente na Assembleia. Agora, o texto está no colegiado especial. Após a emissão do parecer do relator, Cássio Soares (PSD), o documento estará apto a ser votado em primeiro turno no plenário.A reforma prevê a adoção de alíquotas progressivas , cujos descontos variam, efetivamente, entre 13% e 18,38%. Há mudanças, também, na idade mínima para a aposentadoria e no tempo de contribuição necessário para pedir o benefício. Homens precisarão trabalhar por mais cinco anos. Mulheres, por mais sete.As regras atuais preveem o desconto de 11% nos salários de todo o funcionalismo público.O texto sugere alíquotas distintas conforme a faixa de vencimentos. A ideia é que servidores que recebem até R$ 2 mil, por exemplo, contribuam, efetivamente, com 13%. O percentual é 0,67% maior no caso dos que ganham até R$ 6 mil. O índice cresce gradualmente, até os 18,38% — voltado ao que recebem acima de R$ 16 mil.Os critérios do governo federal para as reformas estaduais determinam a adoção de alíquotas cuja média seja de, no mínimo, 14%.Por conta de portaria da União, o governo estadual teria, em tese, até 30 de julho para sancionar as alterações, sob pena de sanções financeiras. O prazo, contudo, foi prorrogado até 31 de setembro