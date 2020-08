CNMP pune procuradora que chamou Bolsonaro de 'lixo'

Atuante no Ceará, Paula também publicou charges contra o chefe do Executivo (foto: Evaristo Sá/AFP)) Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aplicou a pena de censura a procuradora da República Paula Cristine Bellotti. Por meio de sua página no Facebook, a procuradora chamou o presidente Jair Bolsonaro de "miserável", "lixo que ocupa a Presidência da República" e "cara de bunda". plicou a pena deda RepúblicaPor meio de sua página no, a procuradora chamou o presidente Jair Bolsonaro de "miserável", "lixo que ocupa a Presidência da República" e "cara de bunda".

Atuante no Ceará, Paula também publicou charges contra o chefe do Executivo. A pena de censura evita promoções pelo período de um ano. O relator do caso, Silvio Amorim, entendeu que a procuradora não ultrapassou o direito a liberdade de expressão e não viu motivos para qualquer punição.





No entanto, o conselheiro Luciano Maia divergiu, afirmando que foram ofensas contra a maior autoridade da República. Ele foi seguido pela maioria dos demais.