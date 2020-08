Deputados aprovam crédito de R$ 166,8 mi para construção de sedes do MPF

Em sessão virtual do Congresso nesta quarta-feira, 19, deputados aprovaram dois projetos de concessão de crédito suplementar. Uma das propostas libera crédito de R$ 166,8 milhões para o Ministério Público Federal (MPF) investir na construção dos edifícios-sede da Procuradoria da República em Boa Vista (RR), Belém (PA) e Vitória (ES).



O outro projeto aprovado abre crédito de R$ 36,7 milhões em favor das Justiças Federal, do Trabalho e do Distrito Federal e Territórios para a conclusão de obras. As duas propostas ainda precisam do aval dos senadores, que se reúnem nesta tarde.



As votações dos projetos de crédito extra foram as última da sessão iniciada pela manhã. Os deputados voltam a se reunir à noite para a análise de matérias derrubadas pelo Senado.



A dinâmica de sessões separadas ocorre em função do sistema remoto que vem sendo adotado durante a pandemia da covid-19.