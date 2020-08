Onyx se recupera da COVID-19 e exalta cloroquina: 'a mudança é extraordinária'

2ª f. volto ao trabalho presencial. o tratamento com protocolo hcq azi ive fez a diferença e, + uma vez, lamento que mtos não tenham tido a oportunidade de decidir com seu médico na fase inicial. Agradeço em 1o lugar a Deus, aos médicos e a todas as msgs. boa noite a todos.%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/nJBkskMtiG