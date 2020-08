Popularidade de Bolsonaro é a maior desde o início do mandato, diz pesquisa

(foto: Evaristo Sá/AFP) aprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é a melhor desde o início de seu mandato. Segundo o instituto Datafolha, 37% dos brasileiros consideram o desempenho do governo como bom ou ótimo, contra o índice de 32% encontrado na pesquisa anterior, realizada entre 23 e 24 de junho.



O Datafolha conversou com 2.065 entre 11 e 12 de agosto - desta vez, por telefone, por causa da pandemia de COVID-19. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais, ou para menos. As informações foram divulgadas pelo Jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira (14).





Regiões O melhor índice dejá alcançado pelo presidente, até então, era de 33%. O novo marco coincide com o período de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, concedido a trabalhadores informais de baixa renda para enfrentamento da crise do novo coronavírus. Desde 18 de junho, quando Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos), foi preso, Bolsonaro também moderou seu discurso : parou de afrontar as outras instâncias de poder e de legitimar, publicamente, seus apoiadores radicais, que clamam por intervenção militar e fechamento do Congresso.





O melhor de desempenho do chefe do executivo foi no Nordeste, região com mais beneficiados pelo auxílio. A rejeição ao político caiu de 52% para 35%. A avaliação positiva subiu de 27% para 33%, embora ainda seja a mais baixa entre as regiões do país.





No Sudeste, sua aprovação também cresceu: foi de 29% para 36%, enquanto a avaliação negativa baixou de 47% para 39%.