Hospital das Clínicas atualiza estado de saúde de ex-deputado Caio Narcio: 'Gravíssimo'

Caio Narcio, ex-deputado federal pelo PSDB-MG (foto: Reprodução/Facebook)



O ex-deputado estadual mineiro Caio Narcio segue internado no Hospital das Clínicas de São Paulo para tratamento de meningoencefalite. Ele contraiu COVID-19 e pneumonia, e respira com a ajuda de aparelhos.



Caio tem 33 anos e sua esposa está grávida de cinco meses. Ele é filho do também ex-deputado federal Nárcio Rodrigues e já havia sido internado em maio de 2018, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para se tratar da meningoencefalite. A doença consiste em um processo inflamatório que afeta o cérebro e as meninges.