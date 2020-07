Pesquisa: Bolsonaro tem mesmo índice de aprovação e rejeição em BH

Números da avaliação do presidente da República em BH praticamente não mudaram nos meses da pandemia do novo coronavírus (foto: Alan Santos/PR)

O governo do presidente Jairé aprovado por 48% dos eleitores de Belo Horizonte. Por outro lado, quase o mesmo número de moradores da capital mineira desaprova o governo federal: 47,9%. Os índices foram divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas, que realizou um levantamento com 820 belo-horizontinos entre 22 e 25 de julho. Os que não souberam ou não responderam representaram 4%.

Para 35,4% dos entrevistados, a administração federal é ótima ou boa, e regular para 26,5%. Os que avaliam o governo como ruim ou péssimo representam 36,6%, e 1,6% não soube ou não respondeu.

No período de março a julho, a opinião dos belo-horizontinos sobre o governo do presidente não mudou muito. A opção “ruim ou péssima” passou a ser mais apontada: em março, 34,5% dos entrevistados responderam dessa forma.

Já a faixa de eleitores que avaliam o governo como regular diminuiu, sendo que em março eram 28,2%. Os que viam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom em março reuniram 35,3% das respostas.

O governo federal foi o menos citado entre as três esferas de governo, quando os pesquisadores questionaram os participantes sobre qual governante melhor atuou no combate à pandemia do novo coronavírus. A atuação do presidente Bolsonaro foi apontada por 15,4% dos entrevistados.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com eleitores de 16 anos ou mais. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro é de 3,5%.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.