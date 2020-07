Ex-senador recebe diagnóstico duplo: COVID e dengue

Ex-senador Delcídio do Amaral está com diagnóstico de COVID-19 e dengue (foto: Flickr)

Estou com "covengue", um híbrido de #Covid_19 com #Dengue Mas, pantaneiro tem couro grosso e, de novo (no caso da dengue), vou sair dessa também! %uD83D%uDE4Fhttps://t.co/ZhowNjKvAr — Delcídio Amaral (@delcidio_amaral) July 23, 2020

O ex-senador petista(PTB/MT) está com com diagnóstico dee dengue. Ele está internado em hospital do Mato Grosso, onde foi internado na quarta-feira (22) com sintomas do novo coronavírus.

O ex-senador publicou em sua conta pessoal no Twitter que está com "''. Essa não é a primeira vez que o político de 65 anos é diagnosíticado comn dengue. Em 2010, ele foi curado de uma dengue hemorrágica.

Apesar do duplo diagnóstico, a assessoria do ex-senador informou que o estad de saúde dele é estável. Ele está em um quarto, com sitomas de cansaço, mas conversando.

Mandato cassado

Ex-líder dos governo Lula e Dilma Rousseff, Decídio teve o mandato cassado em 2016 por falta de decoro parlamentar, além de ser preso por tentativa de obstrução da Justiça..

Delcídio é o terceiro senador da história a ter o mandato cassado. Os outros dois casos foram o do ex-senador Luiz Estevão (ex-PP e ex-PMDB), o primeiro a sofrer a sanção, em junho de 2000, e de Demóstenes Torres (ex-DEM). Nos três casos o motivo foi o mesmo, quebra de decoro parlamentar.