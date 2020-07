Procuradoria de Contas pede ao TCU que afaste Wajngarten por ocultação de gastos

O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quinta-feira, 16, o afastamento do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Fábio Wajngarten.



O pedido enviado ao presidente do TCU, José Mucio Monteiro, foi baseado em uma reportagem publicada pelo jornal O Globo informando que a Secom vem descumprindo determinação da Controladoria-Geral da União (CGU) e mantendo em segredo dados sobre gastos com publicidade na internet.



Na representação, o subprocurador pede o afastamento temporário de Wajngarten até que os fatos sejam apurados - de modo a evitar que o chefe da Secom 'retarde ou dificulte' a investigação.



No documento, o subprocurador destaca que ainda que a ocultação dos dados públicos 'em frontal desrespeito ao princípio da publicidade na Administração Pública' representa 'flagrante descumprimento' da lei por parte da Secom e de Wajngarten.



O chefe da Comunicação do governo federal nega omissão de informações. No Twitter, ele disse que 'a Secom não descumpriu a determinação da Controladoria Geral da União, que ainda não se manifestou neste caso específico'. Wajngarten também voltou a dizer que a Secretaria de Comunicação da Presidência não decide sobre a contratação direta de sites e blogs. "A Secom, por meio de uma agência de publicidade, contrata a plataforma Google Ads, que apresenta os anúncios ao público definido na campanha e cobra cada vez que ele clica na peça digital", disse.