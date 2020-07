Organizações e movimentos socais pedem impeachment de Bolsonaro

Manifestantes colocaram cruzes e estenderam faixas com dizeres como 'todos pela democracia' e '70 mil mortos, Bolsonaro, pare de negar' (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles colocaram cruzes e estenderam faixas com dizeres como “todos pela democracia” e “70 mil mortos, Bolsonaro, pare de negar”.



Representantes de movimentos estudantis, indígenas, LGBTQI+ se reuniram, na manhã desta terça-feira (14/7), em frente ao Congresso, para marcar a entrega de mais um pedido dedo presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles colocaram cruzes e estenderam faixas com dizeres como “todos pela democracia” e “70 mil mortos, Bolsonaro, pare de negar”.Os grupos usavam máscaras, levavam uma bandeira do Brasil, bonecos e, ao microfone, líderes pediam para os presentes ficarem distantes uns dos outros – o que nem sempre ocorria. Participaram do ato cerca de 150 pessoas.

Grupo aponta ações do governo contrárias ao que determina a Constituição Federal em relação a meio ambiente, proteção aos índios, direitos sociais e saúde, entre outros (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Texto aborda pandemia e descaso com o meio ambiente

Os presentes entoaram gritos de “” e chamaram o chefe do Executivo de “genocida”.Até o momento, pelo menos 49 pedidos de impedimento contra o presidente estão parados na mesa da presidência. Esse último foi protocolado por volta de 11h59.O texto conta com a anuência de vários movimentos sociais e se baseia em um conjunto grande de atuações de Bolsonaro, que porta-vozes chamaram de uma sistematização das políticas inconstitucionais.Eles focam em ações do governo contrárias ao que determina a Constituição Federal em relação ao meio ambiente, proteção aos índios, direitos sociais, soberania nacional, saúde, educação e cultura.O pedido de impeachment conta com assinaturas de organizações sindicais e religiosas, setores da sociedade civil, personalidades comprometidas com a democracia e movimentos populares.O texto cita, ainda, a condução do Executivo no combate à pandemia de, que já resultou em quase 73 mil mortes.No que se refere a trabalho, o texto afirma que o presidente foca as políticas no favorecimento a grandes empresas, mas não garante o emprego e a renda de trabalhadores.Sobre meio ambiente, o aumento do desmatamento e a priorização de interesses particulares em detrimento de normas ambientais.O pedido de impeachment acusa Bolsonaro de legalizar a grilagem de terras e interromper programas de compra antecipada de alimentos (PAA), de impor sofrimento a populações tradicionais “com a implantação de uma política genocida”, e de não cumprir a demarcação de territórios estabelecido pela carta magna, além de prejudicar a política exterior brasileira, sabotar produções artísticas que não se alinham à ideologia do governo e atacar a liberdade de expressão e de imprensa.