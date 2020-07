Itamaraty lamenta morte do embaixador Paulo Cesar de Oliveira Campos

O Itamaraty divulgou neste sábado (11) uma nota lamentando a morte do cônsul-geral do Brasil em São Francisco, Paulo Cesar de Oliveira Campos. Conhecido como "POC" pelos amigos, o diplomata foi chefe do cerimonial no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foi embaixador do Brasil na Espanha e na França durante os governos de Lula e Dilma Rousseff.



"O Ministério das Relações Exteriores expressa aos familiares e amigos do embaixador Paulo Campos sua solidariedade e sentidas condolências", disse a nota do Itamaraty.



O cônsul estava tratando um câncer, que atingiu os pulmões e a garganta. O tratamento, iniciado nos Estados Unidos, foi prosseguido em São Paulo, para onde o cônsul se mudou com o objetivo de ficar perto da família.



"O Embaixador Paulo Campos ingressou no Serviço Exterior Brasileiro em 1975. Serviu nos Estados Unidos, Japão e Alemanha, foi Cônsul-Geral em Londres e Embaixador na Espanha e na França. Sua dedicação e talento, ao longo de 45 anos de serviço, são amplamente reconhecidos", afirmou o Itamaraty.



Em nota, Lula afirmou que Paulo Cesar "foi também um importante conselheiro, com uma percepção marcada pelo bom senso e por forte empatia com as pessoas". O ex-presidente destacou que o diplomata desempenhou na Espanha e na França "um papel fundamental e estratégico, ajudando a construir a imagem de um Brasil que era admirado e respeitado em todo o mundo".