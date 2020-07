Empresários supostamente ligados ao MBL são presos em SP acusados de lavagem de dinheiro

Para autoridades, empresários presos fazem parte do MBL; grupo nega e diz que a dupla nunca participou do movimento

Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso são suspeitos de praticar lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, de acordo com o Ministério Público. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão são cumpridos em São Paulo e Bragança Paulista.

O MBL, por meio do deputado federal, disse que os empresários não fazem parte do grupo e que nunca se integraram ao movimento.

“Alessander Monaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso não são integrantes e sequer fazem parte dos quadros do MBL. Ambos nunca foram membros do movimento. Uma notícia veiculada de maneira errônea por um portal criou tal confusão”, disse o parlamentar.

O Movimento Brasil Livre ganhou notoriedade em 2014, quando passou a organizar, com mais frequência, manifestações contra o governo da então presidente Dilma Rousseff. Em 2015 e 2016, os protestos se intensificaram, sobretudo na Avenida Paulista, em São Paulo, e em Brasília, com intuito de pedir o impeachment de Dilma. A ‘fama’ do grupo resultou em diversos membros eleitos como deputados federais e estaduais.